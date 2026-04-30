Edirne'de eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada eşini yaralayan kadın gözaltına alındı. Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi’nde B.Ö. ile eşi T.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ö. mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı T.Ö, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

