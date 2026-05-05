Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de Kakava coşkusu başladı

        Edirne'de Kakava coşkusu başladı

        Edirne'de "Romanlar'ın Hıdrellezi" olarak anılan Kakava Şenlikleri için kente gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 11:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Kakava coşkusu başladı

        Edirne'de "Romanlar'ın Hıdrellezi" olarak anılan Kakava Şenlikleri için kente gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist yoğunluk oluşturdu.

        Turistlerin kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle sabah saatlerinden itibaren kente gelmeleri başladı.

        Özellikle Selimiye Camisi çevresinde yoğunluk oluşturan katılımcılar, kutlamalara saatler kala lokal eğlencelere başladı.

        Hemen her köşede davul, zurna, klarnet eşliğinde dans eden Romanlar'a katılan turistler şenlik havasına girdi.

        Seyyar satıcılardan aldıkları çiçekli taçları takan turistler, Sarayiçi'nde öğleden sonra başlayacak resmi kutlamalar öncesi hareketli Roman havalarına kendilerini kaptırdı.

        Almanya'dan gelen Gülcan Kaçar, AA muhabirine, Kakava Şenlikleri'ne katılmak için geldiğini söyledi.

        Renkli bir karnavalı andıran şenliğe katılacakları için çok heyecanlı olduklarını belirten Kaçar, "Önceden televizyonlardan izliyorduk. Bu sene şenliklere katılmak üzere Edirne’ye geldik. Atmosfer süper. Her köşede müzik, eğlence var. Çok hoşumuza gitti. Başlangıç çok güzel oldu." dedi.

        Bursa'dan gelen Seda Sepetçi, sabahın ilk ışıklarıyla Edirne'ye geldiklerini ve çok eğlendiklerini dile getirdi.

        Şu ana kadarki eğlencelerden çok memnun kaldıklarını anlatan Sepetçi, kentin tarihi mekanlarını gezerek müzik eşliğinde eğlendiklerini kaydetti.

        İzmir'den gelen Sebiha Kurtiş ise şenlikleri harika bulduğunu belirterek, "Umduğumu buldum. Roman değilim ama içimde var bir Roman havası var." diye konuştu.


        Kurtiş, tüm vatandaşlara şenliği görmelerini tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?

        Benzer Haberler

        Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
        Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
        Edirne'de "Tarihi Fetih Yürüyüşü" için başvurular başladı
        Edirne'de "Tarihi Fetih Yürüyüşü" için başvurular başladı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Emniyet Müdürlüğüne yeni nesil İHA alındı
        Edirne Emniyet Müdürlüğüne yeni nesil İHA alındı
        Otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Askeri araç duvara çarptı: 2 asker yaralandı
        Askeri araç duvara çarptı: 2 asker yaralandı