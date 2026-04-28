        Edirne'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Edirne'de bir haftadır kayıp olan 72 yaşındaki Ruşit Söz, ağaçlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 21:10
        Demans hastası olduğu öğrenilen Söz'ün, 22 Nisan'da evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu.

        Ekipler, yürütülen çalışmalarda Söz'ün şehirlerarası otobüs terminalinde, minibüslerin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerine ulaştı.

        Cep telefonunun son olarak Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi civarında sinyal verdiği tespit edilen Söz için arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, EDAK ile Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, yerleşke çevresinde dron ve iz takip köpeği yardımıyla arama yaptı.

        Söz'ün ailesi ve yakınları da çalışmaları takip etti. Yapılan aramada Söz'ün cansız bedeni, lojmanların bahçesindeki ağaçlık alanda bulundu.

        Ruşit Söz'ün cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bayraktar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok
        Bayraktar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı

        Benzer Haberler

        Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dechev, Edirne Valisi Yunus Sezer'i...
        Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dechev, Edirne Valisi Yunus Sezer'i...
        Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti Yük...
        Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti Yük...
        Edirne'de RISCARE Projesi kapsamında Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleş...
        Edirne'de RISCARE Projesi kapsamında Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleş...
        Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım'dan ebeveynlere çocuklarını aşılatmaları çağr...
        Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım'dan ebeveynlere çocuklarını aşılatmaları çağr...
        Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Edirne etabında test sürüşleri başl...
        Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Edirne etabında test sürüşleri başl...
        GTİ Genel Müdürü Gürlek'ten Vali Sezer'e ziyaret
        GTİ Genel Müdürü Gürlek'ten Vali Sezer'e ziyaret