        Edirne Haberleri Edirne'de lise öğrencilerinden uzay projelerinde çifte başarı

        GÖKHAN BALCI - Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencileri, Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde düzenlenen "Astro Hackathon"da elde ettikleri derecelerin ardından yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda okulu Polaris, İntelstellar ve Arktos ekipleri temsil etti.

        Yarışmada Polaris ekibi "Ay Yüzeyi İçin Otonom Rota Optimizasyonu" projesiyle birincilik elde ederken, İntelstellar ekibi "Kapalı Döngü Uzay Tarımı Yaşam Destek Sistemi" projesiyle üçüncü oldu.

        Üç ekip de yeni yarışmalar için projelerini geliştirmeye devam ediyor.

        Polaris ekibinden Deniz Canerik, AA muhabirine, projeleriyle Ay yüzeyinde görev yapacak otonom araçların krater ve engebelerden etkilenmeden en güvenli ve verimli rotayı izleyebilmesini sağlayan bir algoritma geliştirdiklerini söyledi.

        Uzay görevlerinde hata payının düşük olması gerektiğini vurgulayan Canerik, "Böyle bir emeğin bir krater ya da engel nedeniyle sekteye uğramasını önlemek istedik. Geliştirdiğimiz algoritma hedefimize uygun doğrulukta çalışıyor." dedi.

        Canerik, yarışmanın finalinde de aynı başarıyı yakalamayı ve uluslararası organizasyonlarda yer almayı hedeflediklerini ifade etti.

        - Uzayda sürdürülebilir yaşam hedefi

        İntelstellar takımından Asya Vural ise enerji ve gıda kaynaklarının sınırlılığına dikkati çekerek, uzun uzay görevleri için sürdürülebilir bir tarım sistemi tasarladıklarını belirtti.

        Projede akıllı aeroponik sistem kullandıklarını aktaran Vural, "Sistemimiz oksijen üretimini artırırken su tüketimini minimuma indiriyor. Güneş panelleriyle sağlanan enerji süper kapasitör aracılığıyla sürekli devrede kalıyor. Sensörler sayesinde sistem kendi kendini yönetebiliyor." diye konuştu.

        Vural, projelerini TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına taşımak istediklerini dile getirdi.

        Arktos ekibinden Boran Eşme de ileri teknoloji ürünlerinde kullanılan galyum nitrürün uzay ortamında daha saf ve verimli üretimine yönelik proje geliştirdiklerini söyledi.

        Eşme, "Yer çekimi kristalleşmeyi olumsuz etkiliyor. Uzay ortamında bu etki ortadan kalktığı için daha kaliteli bir üretim mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.

        - "Öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

        Okul Müdürü İbrahim Aslan, öğrencilerin katıldıkları yarışmalarda önemli dereceler elde ettiğini belirterek, "Okulumuzun başarı geleneğini sürdürüyoruz. Öğrencilerimizi destekleyerek ilimizi en iyi şekilde temsil etmelerini amaçlıyoruz." dedi.

        Koordinatör öğretmen Özge Çokokumuş da öğrencilerin projeler sayesinde bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini belirterek, onların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

