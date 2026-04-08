Edirne'de lunaparktaki oyun aletinden düşen kişi öldü
Edirne'de lunaparkta "sıfır yerçekimi" adlı oyun aletinden düşen kişi yaşamını yitirdi.
İki Köprü Arası Caddesi’ndeki lunaparkta Sedat Ç'nin (29) oyun aletinden düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Sedat Ç, ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sedat Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayın ardından lunaparkta inceleme yaptı.
Olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere 6 kişi polis merkezine götürüldü.
