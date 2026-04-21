        Edirne'de Mimar Sinan'ı anma programında "mimaride görsel kültür izleri" konuşuldu

        Edirne'de Mimar Sinan'ı anma programında "mimaride görsel kültür izleri" konuşuldu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, bir medeniyeti yansıtan Edirne'nin mimari anlayışını kaybetmemek için mimarlara çok iş düştüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Edirne'de Mimar Sinan'ı anma programında "mimaride görsel kültür izleri" konuşuldu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, bir medeniyeti yansıtan Edirne'nin mimari anlayışını kaybetmemek için mimarlara çok iş düştüğünü söyledi.

        Vali Sezer, Mimar Sinan'ı anma etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen "Mimaride Görsel Kültür İzleri: Selimiye Camisi" adlı programda yaptığı konuşmada, Mimar Sinan'ın kent için çok önemli bir şahsiyet olduğunu belirtti.

        Mimar Sinan'ın pek çok eserinin yer aldığı Edirne'nin turizm ve kültür manasında daha üst konumlarda olması gerektiğinin altını çizen Sezer, "Edirne'ye milyonlarca insan ziyaret için geliyor ama günübirlik ziyaretler için geliyor ve Edirne'nin tamamını yansıtmayan bir turizm rotası var." dedi.

        Selimiye Camisi'nin restorasyonunun tamamlandığını anımsatan Sezer, Edirne Sarayı'nın da ihya çalışmalarının devam ettiğine işaret etti.

        Sarayın ihyasının kent için çok önemli olduğunu vurgulayan Sezer, "Edirne'nin önünde 3-4 yıl kaldı. Ondan sonra Edirne bambaşka bir alana bir sayfa açmış olacak. Yani gelen ziyaretçilerin niteliğinde de çok değişiklik olacak. Dünyanın her yerinden insanlar sadece bu alanı görmek için gelecekler." diye konuştu.

        Sezer, Edirne'de muhteşem yapıların yanında yakın dönem inşa edilen hem mimari açıdan çirkin hem de fonksiyon olarak işlevi karşılamayan yapılar da görüldüğünü aktardı.

        - "Yeni yerleşim alanlarına belli kıstaslar getirilebilir"

        Kentin kültürel ve mimari anlayışını kaybetmemesi için mimarlara çok iş düştüğünü vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:

        "Sizlerden istirhamımız da şudur: Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Ama bu şehre anlam katacak, medeniyet anlayışımızı ve mimari mirasımızı yansıtan eserleri günümüze taşıyacak adımların burada da atılması mümkün. Buraya öğrencilerimizin dışında müteahhitler, şirketler çağrılabilir ve burada yapılacak binalara, yeni yerleşim alanlarına belli kıstaslar getirilebilir. Bunu belediyeyle beraber de yaparak binanın şekli, içeriği belirlenebilir. Edirne'yi kaybetmememiz gerekiyor, Edirne'deki bir medeniyetin izlerini taşıyan mimari anlayışı devam ettirmemiz lazım."

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Selimiye'yi sembolleriyle anlattı.

        Mimar Sinan'ın ustalığını ve titizliğini anlatan Hatipler, "Mimar Koca Sinan"ın sadece bir mimar değil, aynı zamanda bir matematikçi ve şehir plancısı olduğunun altını çizdi.

        Hatipler, Selimiye'nin Sinan'ın "ustalık eseri" olması dışında mühendislik ve estetiğin zirve noktası olduğuna işaret etti.

        TÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal, modern mimari uygulamalarda sıkça karşılaşılan "günü kurtarma" anlayışına eleştiri getirdi.

        Felsefesi olmayan her yapının aslında bir "atmosfer kirliliği" olduğunu belirten Kartal, "Öğrencilerimize yapacakları her çalışmanın sürdürülebilir olmasını, kendi dönemini yaşatmasını öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

