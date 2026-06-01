Edirne'de nişasta yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de nişasta yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.





Marin Pociumban idaresindeki nişasta yüklü yabancı plakalı tırda, Pazarkule Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.



Yangın nedeniyle Kapıkule-İstanbul istikametinde trafik bir süre durduruldu, araçlar şehir içine yönlendirildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tırın çekicisi ve dorselerden biri kullanılamaz hale geldi.









