Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları başladı.



İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda toplandı.



Gegeoğlu, toplantının açılışında meclis üyelerinin geçmiş Kurban Bayramı'nı kutladı.



Mayıs ayı son birleşimine ait tutanak özetinin okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi.



Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonunun ekonomik ömrünü tamamlayan araçların satışına ilişkin raporu görüşüldü.



Ayrıca Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonunun devlet ve özel okullarda afet durumlarında kullanılmak üzere ayrılan sığınak alanlarına ilişkin hazırladığı rapor da meclis üyelerince değerlendirildi.







