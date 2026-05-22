        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de restorasyonu tamamlanan Şeyh Şüceaddin Camisi açıldı

        Edirne'de restorasyonu tamamlanan Şeyh Şüceaddin Camisi açıldı

        Edirne'de restorasyon çalışmaları tamamlanan Şeyh Şüceaddin Camisi ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Edirne'de restorasyonu tamamlanan Şeyh Şüceaddin Camisi açıldı

        Edirne'de restorasyon çalışmaları tamamlanan Şeyh Şüceaddin Camisi ibadete açıldı.

        Tunca Nehri seddesi kenarında yer alan camide Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaklaşık 18 ay önce başlatılan ihya çalışmaları tamamlandı.

        Cami, cuma namazıyla birlikte cemaatiyle buluştu.

        Cuma namazını camide kılan Vali Yunus Sezer, gazetecilere, Edirne'nin tarihi camiler açısından zengin bir şehir olduğunu söyledi.

        Şeyh Şüceaddin Camisi'nin, Balkanlar'da önemli hizmetleri olmuş Anadolu alperenlerinden Şeyh Şüceaddin Karamani adına 2. Murat döneminde yaptırıldığını belirten Sezer, "1751'deki depremle yıkılıyor ve yarım minaresi kalıyor. Bu hüzünlü minare 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda bir camiyle sonuçlandı. Hem camimiz ihya edildi, hem çevre düzenlemesi tamamlandı." dedi.

        Sezer, kentte ihyası süren Evliya Kasımpaşa ve Çokalca camilerinin de tamamlanacağını dile getirdi.

        Tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasının önemli olduğunu ifade eden Sezer, "Edirne'mizin tarihi ve kültürel değerlerini yeniden bu kadim şehirle buluşturmak çok önemli. Allah hayırlı uğurlu etsin. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Sezer'e Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Edirne Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

        Namaz sonrası vatandaşlara irmik helvası ve Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan keşkek ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!

        Edirne'de restore edilen tarihi mescit, cami olarak ibadete açıldı
        Edirne Bienali, 23 ülkeden 213 sanatçıyı bir araya getirdi
        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        Keşkek geleneği Türk Mutfağı Haftası'nda yaşatıldı
        Edirne'de "Aile ve Nüfus On Yılı" söyleşisi düzenlendi
        Şiddetli rüzgarda yağmur yağdı, ağaç kırıldı: Vatandaşlar erik peşine düştü