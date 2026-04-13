        Edirne'de yüzme milli takım seçmeleri yapılacak

        Türkiye Yüzme Federasyonu Yüzme Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Güven Duvan, Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nin 17-19 Nisan tarihlerinde Edirne'de yapılacağını belirtti.

        Giriş: 13.04.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Duvan, yaptığı yazılı açıklamada, 17-19 Nisan tarihlerinde Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek seçmelerin yüzme sporunun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Türkiye'nin dört bir yanından en yetenekli sporcuların Edirne'de buluşacağını aktaran Duvan, "Bu önemli seçme organizasyonu, yalnızca milli takım kadrolarının belirlenmesi açısından değil, aynı zamanda Edirne'mizin spor turizmi potansiyelinin gelişmesi adına da büyük bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

        Edirne'nin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginlikleriyle her zaman öne çıkan bir şehir olduğunu belirten Duvan, bu tür ulusal organizasyonların kentin tanıtımına da katkı sağladığını kaydetti.





        - "Uluslararası başarılar elde edecek milli takım kadroları"

        Organizasyonun Edirne'yi bölgesel bir spor merkezi haline getirme yolunda önemli bir adım olduğunu aktaran Duvan, şunları ifade etti:

        "Türkiye Yüzme Federasyonu olarak hedefimiz sporcularımıza en iyi yarışma ortamını sunmak, uluslararası başarılar elde edecek milli takım kadrolarını ve aynı zamanda organizasyon düzenlediğimiz şehirlerde kalıcı değerler oluşturmaktır. Edirne'de gerçekleştirilecek bu seçme müsabakası da bu vizyonun güçlü bir parçasıdır. Bu vesileyle tüm sporcularımıza başarılar diliyor, Edirneli hemşerilerimizi bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        YouTube internet trafiğini domine etti
        YouTube internet trafiğini domine etti
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı

        Benzer Haberler

        25. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı 15 N...
        25. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı 15 N...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Uzunköprü'de polise teslim edilen buluntu cüzdan sahibine ulaştırıldı
        Uzunköprü'de polise teslim edilen buluntu cüzdan sahibine ulaştırıldı
        Trakya'nın 'sarı altın çiçeği' kanola ile tarlalar renklendi
        Trakya'nın 'sarı altın çiçeği' kanola ile tarlalar renklendi
        Edirne'de insanlık ölmemiş dedirten olay: Yolda bulduğu 13 bin 600 lirayı p...
        Edirne'de insanlık ölmemiş dedirten olay: Yolda bulduğu 13 bin 600 lirayı p...