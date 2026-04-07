Edirne'deki bazı okullar ile Kosova'daki eğitim kurumları arasında iş birliği protokolü imzalandı

–Edirne'deki bazı okullar ile Kosova'daki eğitim kurumları arasında "Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.



Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulama kapsamında, Edirne ile Prizren, Priştine ve Mamuşa şehirlerinde eğitim veren kurumlar arasında kardeş okul ilişkisi kurulması kararlaştırıldı.



Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğünde heyetler arası protokoller imzalandı.



Protokolle öğrenci ve öğretmenlerin karşılıklı ziyaretlerde bulunması, ortak kültürel ve eğitsel faaliyetlerin düzenlenmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.



Uygulamayla ayrıca Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi, ortak değerler etrafında buluşulması ve öğrenciler arasında kalıcı dostlukların kurulması amaçlanıyor.













