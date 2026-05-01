        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında psikolojik ilk yardım eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 09:01 Güncelleme:
        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitime Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli katıldı. Eğitimde, afet sonrası bireylerin ve toplumun psikolojik iyilik halinin korunmasına yönelik uygulamalar ele alındı.

        Psikososyal destek eğiticileri Ezgi Berfin Genç ve Bilal Ahmet Coşgun tarafından verilen eğitimde, kriz anlarında doğru iletişim yöntemleri, psikososyal destek uygulamaları ve kurumlar arası koordinasyon konularında katılımcılara bilgi aktarıldı.

        - Edirne'de sosyal hizmet merkezlerinden eğitim faaliyetleri

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerce farklı gruplara yönelik çeşitli eğitim programları gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine ''teknoloji bağımlılığı ve internetin bilinçli kullanımı'' konulu eğitim verildi. ,


        Eğitimde, teknoloji bağımlılığının tanımı, gelişim süreci ile bireyler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri hakkında bilgi aktarıldı, bağımlılığın önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici yaklaşımlar ele alındı.

        Ayrıca Keşan’daki rehber öğretmenlere yönelik ''kadına yönelik şiddetle mücadele'' konulu eğitim düzenlendi. Keşan Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık çalışmaları paylaşıldı.

        Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından ise Uzunköprü’deki farklı eğitim ve sosyal hizmet kurumlarında eğitimler verildi.


        Bu kapsamda SODAM kursiyerleri ile öğrencilere ''kadına yönelik şiddetle mücadele'' ve ''erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele'' konularında bilgilendirme yapıldı.

        Keşan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Enez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi kursiyerlerine yönelik düzenlenen eğitim programında da ''Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile ''kadınlara yönelik bağımlılıklarla mücadele'' konuları ele alındı.

        Açıklamada, eğitim faaliyetlerinin toplumun farklı kesimlerinde farkındalığı artırmayı ve koruyucu-önleyici hizmetleri güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

        - Edirne'de sosyal hizmetler kapsamında eğitim faaliyetleri sürüyor

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farklı hedef gruplara yönelik eğitim programları düzenlendi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Türk İşaret Dili tercümanı tarafından İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeline “işitme engelli bireylerle iletişim” konulu eğitim verildi. Eğitimde, engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurulmasına yönelik yöntemler aktarıldı.

        Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelince Yıldırım Şehit Özer Camcı SODAM kursiyerlerine yönelik gerçekleştirilen programda ise Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nin başvuru mekanizmaları tanıtıldı. Ayrıca “evlilikte iletişim ve yaşam becerileri'', ''evlilik ve sağlık” ile “aile hukuku” başlıklarında eğitimler verildi.

        Lala Şahinpaşa İlkokulu ve Ortaokulu öğrenci velilerine yönelik Aile Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimlerde de 'çocuklarda mahremiyet bilinci' ve 'bilinçli medya kullanımı' konuları ele alındı.

        2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Çalışma Programı kapsamında huzurevinde kalan yaşlılara yönelik “sağlık okuryazarlığı'' ve ''finansal okuryazarlık'' konularında bilgilendirme yapıldı.

        Edirne Sosyal Hizmet Merkezi Ek Hizmet Birimi Yıldırım Toplum Merkezinde ise Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan ailelere yönelik modüler eğitim programı başlatıldı. Dokuz hafta sürecek programın, sekiz modülden oluştuğu ve ilk eğitimin ''kendini bilmek'' modülüyle başladığı belirtildi.

        Açıklamada, eğitim faaliyetlerinin toplumun farklı kesimlerine yönelik bilinçlendirme ve destek çalışmalarını güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

        - İpsala OSB ile Trakya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

        İpsala Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu (MYO) arasında eğitim, Ar-Ge ve istihdam süreçlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

        İpsala Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sevgili ile İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda tarafından imzalanan protokol kapsamında, OSB içerisinde 'Trakya Üniversitesi İpsala Ar-Ge ve Eğitim Merkezi'nin (İPSARGEM) kurulması kararlaştırıldı.

        Protokol çerçevesinde, OSB'nin sağlayacağı imkânlarla hayata geçirilecek merkezin yönetiminin İpsala Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından yürütüleceği belirtildi.


        Öğrencilerin OSB bünyesinde staj ve uygulamalı eğitim imkânı bulacağı, mezunların istihdamının destekleneceği ve ortak Ar-Ge çalışmalarıyla sanayiye teknik katkı sağlanacağı ifade edildi.

        İmza töreninde konuşan yetkililer, iş birliği protokolünün İpsala'nın yerel kalkınmasına önemli katkılar sunacağını ve Trakya Üniversitesi'nin ''Üreten Üniversite'' vizyonunu güçlendireceğini vurguladı.

        Törene, İpsala MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İpek Atılgan Helvacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, Öğr. Gör. Emrah Aydın, Öğr. Gör. Dr. Tuna Şener, Yüksekokul Sekreteri Aykut Ay ile idari personel Hüseyin Seren de katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

