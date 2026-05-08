        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pakdemir, Keşan Belediyesinin giderlerini eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Pakdemir, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin hizmet üretmediğini ileri sürdü.


        Belediyenin toplam borcunun 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 362 milyon olduğunu 2024 ve 2025 yıllarında da toplam 29 taşınmazın iddia eden Pakdemir, "Bu satışlardan elde edilen 430 milyon lira bir gelir değil, Keşan için büyük bir kayıptır. Biz kendi dönemimizde pandemi ve depreme rağmen bir metrekare yer satmadan hizmet ürettik." dedi.

        Belediyenin özel kalem harcamalarının israf şeklinde gerçekleştiğine ileri süren Pakdemir, son bir yıl içerisinde gerçekleşen harcamaların dikkat çekici olduğunu savundu.

        Özel kalemin toplam giderinin 39 milyon olduğunu iddia eden Pakdemir, şunları kaydetti:

        "Misafir ağırlama 4.5 milyon, sandalye kiralama 1.2 milyon, çiçek alımı 1 milyon, patlamış mısır ve pamuk şeker 600 bin. Bunlar belirlenenler. Sandalye kiralamaya ödenen parayla demirbaş alınabilirdi. Borçtan yakınan bir belediyede bu harcamaların yapılmasına anlam veremiyoruz."

        Belediyenin hizmet kalitesinin düşük olduğunu belirten Pakdemir, Keşan'da yaşayan vatandaşların daha net görmeleri için belediyenin borç dökümünün yer aldığı pankartı AK Parti Keşan İlçe Başkanlığına astıklarını kaydetti.

        - Genel Müdür Belviranlı'dan ETSO Başkanı Irmak'a ziyaret

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ile bir araya geldi.

        ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Irmak, kültür-sanat hayatına sundukları katkı dolayısıyla Belviranlı'ya teşekkür etti.

        - Geçici kurban kesim yeri başvuruları başladı

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçici kurban kesim yeri başvurularına ilişkin duyuru yayımladı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Kurban Hizmetleri Komisyon Başkanlığının 6 Mayıs 2026 tarihli ve 1 sayılı komisyon kararı kapsamında, 2026 yılında kurban kesim yeri olup izni bulunmayan mevcut kesim yerleri ile yeni kurban kesim yeri açmak isteyenlerin başvuruda bulunması gerekiyor.

        Başvuruların, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılması gerektiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai'ye Premier Lig kancası!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Yok olarak var olmayı seçti
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Edirne'de asayiş
        Edirne Sanayi Sitesi'nde şüpheli ölüm
        Trafikte tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye 56 bin lira ceza
        Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde Süper Lig heyecanı sokaklara taşındı
        Edirne'de kanola tarlaları sarıya büründü
        Edirne'de afetlerde yabancı ekiplerle koordinasyon için öğretmenlere eğitim
