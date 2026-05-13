Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen 2026 Yılı Bölge Düzeyi Sel-Taşkın Müdahale Tatbikatı'na video konferans ile katıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığındaki toplantıda, afet ve acil durumlara karşı hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi, müdahale kapasitesinin artırılması ve sel-taşkın risklerine yönelik uygulanacak tatbikat planlamaları değerlendirildi.



Ayrıca kurumlar arası koordinasyon, görev dağılımları ve müdahale süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



- Keşan'da farkındalık yürüyüşü düzenlendi



Keşan'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğe bağlı Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi işbirliği ile yürüyüş gerçekleştirildi.



Yürüyüşe, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli de katıldı.



- Tekvandoculardan Enez Kaymakamı Ayık'a ziyaret



Enez'de tekvando eğitimi alan öğrenciler, Kaymakam Merve Ayık'ı ziyaret etti.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede tekvando eğitimi alan öğrenciler Ayık'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.



Öğrencilerle sohbet eden Ayık, sporun çocukların gelişimindeki önemine vurgu yaparak öğrencilere başarılar diledi.















