Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Edirne Haberleri

        Kapıkule'de tır şoförleri yaşadıkları sorunları anlattı

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır şoförleri, uzun bekleme süreleri ve vize uygulamaları nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 15:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tır şoförü Koray Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin yaşadığı sorunları dile getirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Kapıkule'de bekleme sürelerinin uzun olmasından yakınan Torun, sorunun yalnızca uzun yol şoförlerini değil, Türkiye'nin ticaretini de olumsuz etkilediğini savundu. Torun, "Bizler sadece yük taşımıyoruz, bu ülkenin ekonomisini taşıyoruz." dedi.

        Avrupa ülkelerinin uyguladığı 90 günlük vize sınırının şoförleri çalışamaz hale getirdiğini öne süren Torun, aylarını yollarda geçiren sürücülerin vize süresi nedeniyle mesleklerini icra edemez duruma geldiğini ifade etti.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ile de görüştüklerini belirten Torun, Vali Sezer'in sorunların çözümü için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

        Tır sürücüsü Sedat Demirören de kuyruklarda yaşanan zorluklara dikkati çekti. Günlerdir sırada beklediğini ifade eden Demirören, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini belirtti.

        Yaklaşık 70 saattir Bulgaristan'a geçiş yapmak için beklediğini dile getiren Demirören, yaşanan sorunun büyük ölçüde karşı taraftaki yoğunluk ve işlemlerden kaynaklandığını düşündüklerini kaydetti.

        Demirören, daha önce uygulanan randevu sisteminin yeniden devreye alınmasını talep etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!

        Benzer Haberler

        Edirne Emniyet Müdürlüğü kan bağışı etkinliği düzenledi
        Edirne Emniyet Müdürlüğü kan bağışı etkinliği düzenledi
        Sokakta ölü bulundu
        Sokakta ölü bulundu
        Bakımevinde tedavileri tamamlanan engelli kedileri, anne ve kızı sahiplendi
        Bakımevinde tedavileri tamamlanan engelli kedileri, anne ve kızı sahiplendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de asayiş ve trafik uygulaması
        Edirne'de asayiş ve trafik uygulaması