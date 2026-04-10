Türk Polis Teşkilatının 181. yılı dolayısıyla Emniyet Müdürü Ayhan'a ziyaretler sürüyor

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretleri kabul etti.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halis İpek ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Emniyet Müdürü Ayhan'ı makamında ziyaret etti.



Sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve il protokolü üyeleri de Ayhan'a ziyarette bulunarak Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Ayhan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri dolayısıyla tüm konuklara teşekkür etti.

