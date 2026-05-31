Elazığ'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Elazığ'ın Maden ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. K.İ. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun ilçe çıkışında alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

