        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Çatalçeşme Mahallesi Kümeevler Sokak'tan geçen vatandaşlar, civardaki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hayatını kaybeden kişinin Ali Ataşsalar (39) olduğu tespit edildi.

        Ataşsalar'ın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

