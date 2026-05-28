Elazığ'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. M.D. idaresindeki 44 EK 554 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolunun Çemişgezek kavşağında M.B'nin kullandığı 23 EE 439 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

