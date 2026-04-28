Play-off maçlarına hazırlanan Elazığspor'un hedefi Trendyol 1. Lig'e yükselmek

        SUAT ÖZTÜRK - Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Seza Çimento Elazığspor, play-off maçlarını kazanarak Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

        Giriş: 28.04.2026 - 11:20 Güncelleme:
        SUAT ÖZTÜRK - Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Seza Çimento Elazığspor, play-off maçlarını kazanarak Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.


        Sezon başında kadrosunu güçlendiren Elazığ temsilcisi, şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde başarılı bir performans sergiledi.

        Normal sezondaki 36 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan takım, topladığı 69 puanla grubunu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.


        Play-off ilk turunda Adana 01 FK ile eşleşen Elazığspor, rakibiyle 30 Nisan'da deplasmanda, 4 Mayıs'ta ise evinde karşılaşacak.


        Eşleşmede rakibine üstünlük kurması halinde finale yükselecek Elazığspor, kendi grubundan finale çıkacak takımla Trendyol 1. Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

        Gözünü 1. Lig'e diken Elazığspor'da oyuncular, hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.




        - "Hep beraber ayağa kalktık"

        Teknik direktör Erkan Sözeri, AA muhabirine, takımın son haftalardaki çıkışını play-off karşılaşmalarına da yansıtmak istediklerini söyledi.

        Göreve geldiğinde takımın 9'uncu sırada olduğunu anımsatan Sözeri, "Önümüzde 12 maç bulunuyordu. Bu 12 maç, bizim için final niteliğindeydi, hiçbir maçı seçme lüksümüz yoktu. Çok şükür, 12 maçın 10'unu kazanıp 2'sinde berabere kalarak süreci güzel bir şekilde tamamladık. Kırılgan bir şehir, kırılgan bir yönetim ve kırılgan bir oyuncu grubu vardı. Ayağa kalkmamız gerekiyordu. Çok şükür hep beraber ayağa kalktık. Bunu da sahadaki mücadelemiz ve aldığımız sonuçlarla gösterdik." diye konuştu.


        Play-off hedefini gerçekleştirdiklerini dile getiren Sözeri, şunları kaydetti:

        "Öncelikli hedefimiz play-off'tu ve bunu başardık. Özellikle 9. sıradan 3. sıraya gelmek çok kıymetliydi ancak artık bunları geride bıraktık, tamamen şampiyonluğa odaklandık. Adana 01 FK de çok güzel ve saygı duyulacak bir performans sergiledi. İki takım arasında oynanacak maçların çok zorlu geçeceğinin farkındayız. Buna göre hazırlık yapıyoruz. İnşallah hak eden ve finale çıkan takım biz oluruz. Çünkü bir şehir olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle son 12 maçtaki performansımızla bunu gösterdiğimize inanıyoruz."




        - "Buraya tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik"

        Oyuncuların performansının belirleyici olacağını aktaran Sözeri, "Buraya tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Bu noktaya kadar getirdiysek işi tamamlamak için de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.


        Sözeri, kentte büyük bir kenetlenme olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Elazığ şehrine ve Elazığspor camiasına bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Büyük bir birliktelik var. Bunun bizi şampiyonluğa taşıyacağına inanıyoruz. Elbette dört takımdan biri finale çıkacak ancak biz bunun Elazığspor olmasını istiyoruz. Hem saha içinde hem saha dışında, özellikle mental anlamda güçlü olmamız gerekiyor. Şu anda buna sahibiz. Moralimiz yüksek, kazanma alışkanlığımız var. Bunun ötesinde bir şey düşünmüyoruz."


        Hedeflerinin sadece bir üst lig olmadığını aktaran Sözeri, "Elazığspor'un 2-3 yıl içinde Süper Lig'de olması gereken bir kulüp olduğunu düşünüyorum ancak bu sadece sahadaki performansla olmaz, tam bir kenetlenme gerekir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği

        Arıcak'ta İyilik Projesi
        Doğu'nun vitamin deposu muzu 'ışkın' tezgahlarda yerini aldı
        Haber alınamayan şahıs için ekipler seferber oldu, başka bir adreste çıktı
        Çimentaş Elazığ'daki okullara destek projesini bu yıl da sürdürüyor
        Elazığ'da kaçak avcılara ait 300 metrelik ağ ele geçirildi
        Başkan Alan Karakoçan'ın sorunlarını Vali Hatipoğlu'na iletti