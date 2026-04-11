Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Kars'ta 163 yerleşim yerinin yolu kapandı
Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 163 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 163 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ardahan'da 12, Erzincan'da 49, Kars'ta da 5 köy yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
