Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 82 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 82 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.



Erzurum'da etkili olan kar, kırsalda ulaşımı aksatıyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 73 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Ardahan'ın Hanak ilçesinde 5, Kars'ta ise 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

