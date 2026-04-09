Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 82 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 82 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da etkili olan kar, kırsalda ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 73 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ardahan'ın Hanak ilçesinde 5, Kars'ta ise 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.