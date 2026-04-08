Erzurum İspir'de seyir terasının alt kısmında heyelan meydana geldi
Erzurum'un İspir ilçesindeki seyir terasının alt kısmında heyelan meydana geldiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Yukarı Mahalle Esentepe Caddesi mevkisinde bulunan seyir terasının alt kısmında heyelan meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamakta olup heyelan bölgesine yakın konumda olan 2 konut tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Heyelanın meydana geldiği alan çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatılmıştır."
