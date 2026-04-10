Erzurum ve Erzincan'da 37 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı
Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da dün etkili olan kar, kırsalda ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan'da da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 33 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
