Erzurum'da afetlerde teknoloji ve haberleşmenin önemi görüşüldü

Erzurum'da, Türkiye Bilişim Derneği tarafından "Krizden Dayanıklılığa, Afetlerde Bilişim ve Haberleşme Çözümleri" konulu konferans düzenlendi.



Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda düzenlenen konferansta, katılımcılara 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde haberleşmenin öneminin anlatıldığı video izletildi.



Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, afetlere her zaman hazır olunması ve bunun için tüm kurumların tedbir alması gerektiğini söyledi.



Afetlerin doğrudan insan hayatını etkilediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"'Afet sırasında düşük teknolojilerle nasıl daha iyi çalışabiliriz?', sorusunun cevabının verilmesi gerekiyor. Çünkü yüksek teknolojiyi sağlayan altyapılar, buna hizmet eden teknolojik ürünler, bir anda afetle yok olabilmektedir. Özellikle afet anlarında haberleşmeyi ayakta tutmak gerekir. Eğer haberleşme varsa hayat vardır, yoksa hem müdahale eksik olacak hem de koordinasyonun zayıflığıyla maalesef sonuçları da ağır olacaktır. Bunu 6 Şubat depremlerinde çok acı şekilde tecrübe ettik. Haberleşme yapısı afetlerin ilk dakikalarında en kırılgan anlardadır."



Çavuşoğlu, afetlerde teknolojinin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında güçlü ve kapsayıcı uygulanabilir politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Politika yapıcılar için en önemli sorumluluk afet anlarında kesintisiz iletişimi garanti altına alacak strateji çerçeveleri oluşturmak, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve kamu özel sektör işbirliğini en etkin şekilde hayata geçirmek olacaktır. Üniversiteler de en önemli paydaşlardan bir tanesi olarak hem teknoloji üretmek hem de politika koyucularla uygulayacağı rolü üstleneceğinden araştırma ve geliştirme süreçlerinde nitelikli insan yetiştiren, çözüm üreten bir köprü görevi üstlenmektedir." ifadesini kullandı.



Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Kenan Altınsaat de teknolojinin insan hayatına katkı sunması gerektiğini göz ardı etmeden çalışmalar yaptıklarını ifade etti.



Dernek olarak 2020 yılından bu yana birçok konuda çalışma yaptıklarını anlatan Altınsaat, "Afet dediğimizde sadece depremi kastetmiyoruz. Orman yangınları, su baskınları da çok zarar veriyor. Biz artık bilişimi kullanarak afet olduktan sonrasını değil, öncesinde insanları hazır etmemiz ve günü gelip afet yaşandığında 'En az hasarla nasıl kurtulabiliriz?' bunun çalışmalarını yapmak zorundayız. Bu bilinçle bir şeyler yapmaya çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.



TBD Erzurum Şube Başkanı Doç. Dr. Nermin Çakmak ise afetlere karşı dayanıklılığın yalnızca binalarla değil, bilgi sistemleri, iletişim altyapısı, teknolojik hazırlıklar ve kurumlar arası işbirliğiyle de inşa edildiğine dikkati çekerek, "Dernek olarak bilginin, teknolojinin ve ortak aklın toplum yararına kullanılmasını son derece önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki afetlere dirençli bir toplum oluşturmanın yolu sadece teknoloji üretmekten değil, aynı zamanda bu teknolojiyi doğru planlamak, yaygınlaştırmak ve toplumsal faydaya dönüştürmekten geçmektedir." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından oturumlarla afetlerde bilişim ve haberleşme konuları görüşüldü.

