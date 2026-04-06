        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da ambulans ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 23:11 Güncelleme:
        F.A idaresindeki 25 SE 887 plakalı ambulans ile R.P'nin kullandığı 25 PD 739 plakalı traktör, ilçe sınırlarındaki Erzurum-Ardahan kara yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kazada yaralanan sürücüler F.A, R.P ile sağlık personelleri G.C. ve M.Ü.İ, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

