Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da çiçeklerle kaplanan çayırlar ile karla örtülü dağlar bir arada

        Erzurum'da çiçeklerle kaplanan çayırlar ile karla örtülü dağlar bir arada

        Erzurum'da çayırlar sarı çiçeklerle kaplanırken, dağlarda kar örtüsü de varlığını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 10:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da çiçeklerle kaplanan çayırlar ile karla örtülü dağlar bir arada

        Erzurum'da çayırlar sarı çiçeklerle kaplanırken, dağlarda kar örtüsü de varlığını sürdürüyor.

        Merkez Palandöken ilçesi kırsal Yağmurcuk Mahallesi'nde açan sarı kır çiçekleri, geniş çayırları renklendirdi.

        Son haftalarda etkili olan yağışların ardından suyla buluşan arazilerde oluşan küçük menderesler, güzel manzara oluşturdu.

        Mahallenin arkasında yükselen dağlarda ise yer yer kar örtüsünün korunduğu görüldü.

        Sarı çiçeklerle kaplanan çayırlar, yeşil örtüyle bütünleşen manzara ile karlı dağlar, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Travis Scott'tan açıklama
        Travis Scott'tan açıklama
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"

        Benzer Haberler

        Erzurumspor son 16 yılda 5 ligde mücadele etti: 3 kez Süper Lig'e yükseldi
        Erzurumspor son 16 yılda 5 ligde mücadele etti: 3 kez Süper Lig'e yükseldi
        ETÜ Edebiyat Fakültesinin üç programı FEDEK tarafından 5 yıl süreyle akredi...
        ETÜ Edebiyat Fakültesinin üç programı FEDEK tarafından 5 yıl süreyle akredi...
        Atatürk Üniversitesi, erken çocukluk ruh sağlığına ışık tutan uluslararası...
        Atatürk Üniversitesi, erken çocukluk ruh sağlığına ışık tutan uluslararası...
        Atatürk Üniversitesinde bayramlaşma coşkusu yaşandı
        Atatürk Üniversitesinde bayramlaşma coşkusu yaşandı
        Erzurum'da dağ keçileri ana yola indi
        Erzurum'da dağ keçileri ana yola indi
        Aras Elektrik çalışanları bayramlaşma programında buluştu
        Aras Elektrik çalışanları bayramlaşma programında buluştu