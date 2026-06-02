Erzurum'da ev yangınında ağır yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Özyurt Mahallesi'nde Ozan K'nin bulunduğu evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun büyük bölümü yanan Ozan K'yi ilk müdahale sonrası termal battaniyeye sardı. Sağlık durumu ağır olan Ozan K, mahalleye inen ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi. Yaralı, helikopterden alınarak ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

