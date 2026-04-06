        Erzurum'da il protokolü ve futbolcular, öğrencilerle sahaya çıktı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası"nın Erzurum'daki ilk maçında, il protokolü ve Erzurumsporlu futbolcular ile lise öğrencileri karşılaştı.

        Giriş: 06.04.2026 - 22:55 Güncelleme:
        TÜGVA tarafından lise öğrencilerinin bir araya gelerek hem sportif faaliyetlerde bulunmaları hem de sosyal bağlarını güçlendirmeleri amacıyla düzenlenen "GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası", Erzurum'da İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen lansman maçıyla başlatıldı.

        Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakaya, Vali Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen, Erzurumsporlu futbolcular Eren Tozlu, Mustafa Yumlu, Baiye ve Orhan Ovacıklı, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

        Müsabaka öncesi takımlar, "Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek" pankartıyla sahaya çıktı. Renkli anlara sahne olan maçın ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Vali Baruş, yaptığı açıklamada, TÜGVA'nın gerçekleşecek müsabakaları "Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek Sezonu" olarak ilan ettiklerini anımsatarak, "Gençlik müsabakalarının başlangıcı kapsamında Erzurum'da, Palandöken Dağı'nın eteklerinde gençlerimizle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamlı sezon vesilesiyle aziz şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet diliyorum." dedi.

        Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Baruş, şunları kaydetti:

        "Bugün bizler de tecrübeliler olarak, futbolu profesyonel anlamda bırakmış olsak da sporun bir ucundan tutmaya devam ederek sahada yer aldık. Erzurumsporlu futbolcularımızla birlikte mücadele etme fırsatı bulduk. Elimizden gelen gayreti gösterdik ancak yaş ilerledikçe gençlerin enerjisine yetişmenin kolay olmadığını da bir kez daha görmüş olduk. Spor, gençlerimiz için son derece önemli bir alandır. Fiziksel olarak diri kalmalarının yanı sıra boş vakitlerini verimli değerlendirmeleri açısından da büyük bir fırsattır. Hepinizin bildiği gibi, insan kendisini faydalı işlerle meşgul etmediğinde farklı ve yanlış yönelimlere açık hale gelebilir. Bu nedenle gençlerimizin sporla iç içe olmaları büyük önem taşımaktadır."

        TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç ise gençlerin gelişimi için bu tür etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump basın toplantısında konuştu
        Trump basın toplantısında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
        Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu

        Benzer Haberler

        Erzurum protokolü ve Erzurumsporlu yıldızlar gençler için sahaya indi
        Erzurum protokolü ve Erzurumsporlu yıldızlar gençler için sahaya indi
        Erzurum'da otomobilin minibüsten inen yolculara çarpması sonucu 5 kişi yara...
        Erzurum'da otomobilin minibüsten inen yolculara çarpması sonucu 5 kişi yara...
        Gençler Erzurum'da bilgide yarıştı
        Gençler Erzurum'da bilgide yarıştı
        ETÜ'de fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki güncel yaklaşımlar konuşuld...
        ETÜ'de fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki güncel yaklaşımlar konuşuld...
        Çöpe giden atık eşyalar engellilerin emeğiyle hediyelik ürüne dönüşüyor
        Çöpe giden atık eşyalar engellilerin emeğiyle hediyelik ürüne dönüşüyor
        Bir belge, bir felaket, bir dostluk: Pakistan'ın Erzurum'a uzanan eli
        Bir belge, bir felaket, bir dostluk: Pakistan'ın Erzurum'a uzanan eli