        Erzurum'da ışkın toplarken kayalıklardan düşen kişi, ambulans helikopterle kurtarıldı

        Erzurum'da ışkın toplarken kayalıklardan düşen kişi, ambulans helikopterle kurtarıldı

        Erzurum'un Çat ilçesinde kırsal arazide ışkın toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 22:34 Güncelleme:
        Söbeçayır Mahallesi kırsalında ışkın toplamaya giden 43 yaşındaki Aziz Karaca, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, düşme sonucu yaralanan Karaca'ya ilk müdahaleyi yaptı.

        Kayalıklardan çıkarılan ve ekiplerce yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafe boyunca sedyeyle taşınan yaralı, arazinin engebeli olması nedeniyle ambulansın bölgeye ulaşamaması üzerine ambulans helikopterle Erzurum’a sevk edildi.

        Helikopterden alınarak ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine götürülen Karaca, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

