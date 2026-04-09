        Erzurum'da okullar "veli polisler" ile daha güvenli

        TALHA KOCA - Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce okullarda görevlendirilen "veli polisler" sayesinde öğrenciler, ders başlangıcından bitimine kadar daha güvenli ortamda eğitim görüyor.

        Giriş: 09.04.2026 - 11:17 Güncelleme:
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kentte valilik yaptığı dönemde hayata geçirilen "Erzurum'da Polis Velilerle Okullar Daha Güvenli Projesi" kapsamında, tüm okullar ve çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

        Proje kapsamında 179 okulda görevlendirilen 286 "veli polis", ders başlangıcından bitimine kadar sorumluluk bölgelerinde mesai yapıyor.

        Ders saatlerinde okul çevrelerini denetleyen ekipler, bölgeyle ilgisi olmayanları okul çevrelerinden uzaklaştırarak gereken güvenlik tedbirlerini alıyor.

        - "Okul çevrelerindeki suç oranında yüzde 40'a yakın düşüş var"

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AA muhabirine, gençlerin ve çocukların eğitim hayatını güvenli şekilde sürdürmesini önemsediklerini söyledi.

        Okulların "eğitim yuvaları" olduğunu belirten Karaburun, "Çocuklarımız ve gençlerimiz ilim, irfan için orada, kararlılıkla bunun güvenliğini sağlayacağız." dedi.

        Dönem başında güvenli eğitim için tüm tedbirleri gözden geçirdiklerini anlatan Karaburun, şöyle konuştu:

        "İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarınca yapılan protokole ilave olarak Erzurum'un talep ve ihtiyaçlarına göre 'Üzerine ne koyabiliriz?' diye düşündük. Erzurum'daki tüm okullarımızın çevresine ve çocuklarımızın giriş-çıkış saatlerinde okulların önlerine en az birer polis görevlendirmek suretiyle 'Erzurum'da Polis Velilerle Okullar Daha Güvenli' diye bir çalışma başlattık. 179 okulumuzu 286 polisimize zimmetledik. Öğrencilerimizin okula giriş ve çıkışlarında memurlarımız, okul çevresinde bulunan şüpheli şahıslar, araçlar ve durumlarla ilgili devriye ve sorgulama yapıyor. Vatandaşlarımız çocuklarımızı okula götürürken daha güvenli ortamda olduklarını hissediyor. Polisimiz, çocuklarımızın eğitim kurumlarına rahat ve güvenli şekilde ulaşmaları, evlerine de aynı şekilde tekrar dönmeleri için sahada."

        Riskli okullarda görevli bulundurduklarını dile getiren Karaburun, "İlave olarak tüm okullarımızın çevresinde devriye faaliyetleri ve okul çevresindeki mekan, park ve sokaklarda şüpheli durumlara karşı personel görevlendirdik. Bununla ilgili vatandaşımızın bize ciddi şekilde teşekkürü var." dedi.

        Karaburun, uygulamanın eğitim yılı boyunca süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Öğrenci olmayan hiç kimsenin okul çevresinde olmasını ve çocuklarımızı rahatsız etmesini istemiyoruz. Okul çevrelerinde daha görünür olduk, gençlerimiz bize daha hızlı ulaşabiliyor. Daha çok kontrol ve denetim yapıyoruz. Okul çevrelerindeki suç oranında önceki yıllara göre yüzde 40'a yakın düşüş var. Bu da memnuniyet verici bir şey. Zaten okullarımız ve çevreleri güvenli ama bunu yüzde 100 sağlayıncaya kadar kararlı şekilde devam edeceğiz. Okul çevrelerindeki olaylarda ciddi düşüş oldu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

