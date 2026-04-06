Erzurum'da otomobilin minibüsten inen yolculara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Erzurum'da otomobilin şehir içi minibüsünden inen yolculara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. A.B.'nin kullandığı 25 AD 998 plakalı otomobil, Yenişehir Caddesi Havuzbaşı Kavşağı'nda önce M.G. yönetimindeki 25 M 0086 plakalı şehir içi midibüsüne, ardından araçtan inen yolculara çarptı. Kazada, M.Ç, E.G.G, E.K, Ö.E. ve A.A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

