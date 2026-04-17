        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri GÜNCELLEME - Eski Tunceli Valisi Sonel, Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alındı

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı.

        Giriş: 17.04.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.

        Karar doğrultusunda Sonel, Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

        - "İlgili cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerine talimatlar gönderilmiştir"

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Nisan tarihli yazısına istinaden 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi uyarınca Sonel hakkında kişisel suç nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

        İdari yönden gereğinin takdir ve ifasını temin amacıyla İçişleri Bakanlığına müzekkere yazıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Soruşturma kapsamında delillendirme süreçlerine dair yapılacak işlemler için ilgili cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerine talimatlar gönderilmiştir. Şüpheli Tuncay Sonel, Elazığ'da yakalanmış olup Erzurum'a getirilmek üzere gözaltına alınmıştır. Maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir."

        İçişleri Bakanlığınca Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapılarak Sonel açığa alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Eski Tunceli Valisi Sonel, Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alındı
