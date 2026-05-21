        Hınıs'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Bilimsel düşünceyi teşvik etmek, araştırma kültürünü yaygınlaştırmak ve proje tabanlı eğitimi desteklemek amacıyla gerçekleştirilen fuarda, teknoloji, yapay zeka, astronomi, çevre, enerji, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında hazırlanan projeler sergilendi.

        Danışman öğretmenler rehberliğinde hazırlanan projeleri ziyaretçilere tanıtan öğrenciler, hem bilimsel çalışmalarını paylaşma hem de sunum becerilerini geliştirme fırsatı buldu.


        Fuarda çevre dostu teknolojiler, sürdürülebilir yaşam çalışmaları, uzay temalı projeler ve günlük yaşama çözüm üretmeyi hedefleyen yenilikçi tasarımlar öne çıktı.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan maketler, deney düzenekleri ve teknolojik uygulamalar ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetlilerin katılım sağladığı etkinlikte bilimsel üretim ve proje tabanlı eğitimin önemi bir kez daha vurgulandı.

        Okuldan yapılan açıklamada, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın öğrencilerin özgüven kazanmasına, araştırma becerilerini geliştirmesine ve üretken bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığı belirtildi.


        Açıklamada ayrıca gençlerin bilimsel çalışmalara yönlendirilmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığı, bilimsel çalışmaların artarak devam edeceği ve öğrencilerin araştırmaya, üretmeye ve geliştirmeye teşvik edilmeyi sürdüreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

