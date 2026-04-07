AK Parti'li Gürcan, Eskişehir'de organize sanayi bölgesindeki kuruluşları ziyaret etti

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, organize sanayi bölgesindeki sanayi kuruluşlarına ziyarette bulundu.



Gürcan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli sanayi kuruluşlarını ziyaret eden Gürcan, iş insanları ve sanayicilerle bir araya geldi.



Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Ay, yönetim kurulu üyeleri Furkan Ay, Volkan Ay ile Kaan Ay'ı ziyaret etti.



Ziyarette, işletmenin üretim süreçleri ve istihdama sağladığı katkılar üzerine değerlendirme gerçekleştirildi. Gürcan, misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.



Daha sonra otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik parça üretimi yapan bir fabrikası sahibi Serkan El ile görüşen Gürcan, sanayide gelişim ve dönüşüme verilen önemin yanı sıra üretim ve istihdama yapılan katkılar üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.



Seramik alanında üretimde bulunan bir fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ayva ile bir araya gelen Gürcan, sanayi sektöründeki gelişmeler, üretim süreçleri ve gelecek döneme ilişkin hedefler üzerine istişarede bulundu.



Gürcan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın yönetim kurulu üyesi olduğu ve bilişim ile iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren kuruluşu ziyaret etti.



Ziyarette, organize sanayi bölgesinin mevcut potansiyeli, üretim kapasitesinin artırılması ve bölgesel ekonomik kalkınmaya sağladığı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.



Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelen Gürcan, bölgesel ekonominin güçlendirilmesi, yerel sanayinin rekabetçi hale gelmesi ve üretim kapasitesinin artırılması için yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.



Gürcan, ziyarette, sanayicilerin taleplerini dikkate alarak işbirliği içinde atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

