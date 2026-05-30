        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Dünya Tütünsüz Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Dünya Tütünsüz Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Dünya Tütünsüz Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yılmaz, mesajında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Dünya Tütünsüz Günü'nün, tütün ürünlerinin insan sağlığına verdiği zararlar konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak açısından önemli fırsat olduğunu belirtti.

        Tütün kullanımının yalnızca bireyin sağlığını değil, pasif içicilik yoluyla çevresindekileri ve özellikle çocukları da tehdit eden ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Eskişehir'de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek inşa etmek en temel önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, çocukların ve gençlerin tütün endüstrisinin olumsuz etkilerinden korunmasının ortak sorumluluk olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

        "Onlara tütünsüz bir dünya mirası bırakmak hepimizin görevidir. Bugün, sevdiklerinizle daha sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmek için tütünü bırakma kararı alacağınız en anlamlı gün olsun. Zararlı tütün ürünlerinin kullanımını kendimizin, sevdiklerinizin ve çevrenin sağlığı için bırakalım. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeniz dileğiyle yeni bir başlangıç için hepinizi ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı aramaya, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki Sigara Bırakma Polikliniklerimize davet ediyorum."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Ekibini doğurtmuş!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Sezonu açtılar
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
