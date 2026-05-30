Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Dünya Tütünsüz Günü mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Yılmaz, mesajında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Dünya Tütünsüz Günü'nün, tütün ürünlerinin insan sağlığına verdiği zararlar konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak açısından önemli fırsat olduğunu belirtti.



Tütün kullanımının yalnızca bireyin sağlığını değil, pasif içicilik yoluyla çevresindekileri ve özellikle çocukları da tehdit eden ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Eskişehir'de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek inşa etmek en temel önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, çocukların ve gençlerin tütün endüstrisinin olumsuz etkilerinden korunmasının ortak sorumluluk olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:



"Onlara tütünsüz bir dünya mirası bırakmak hepimizin görevidir. Bugün, sevdiklerinizle daha sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmek için tütünü bırakma kararı alacağınız en anlamlı gün olsun. Zararlı tütün ürünlerinin kullanımını kendimizin, sevdiklerinizin ve çevrenin sağlığı için bırakalım. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeniz dileğiyle yeni bir başlangıç için hepinizi ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı aramaya, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki Sigara Bırakma Polikliniklerimize davet ediyorum."​​​​​​​



