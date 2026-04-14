Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Turizm Haftası mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, Eskişehir'in tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu belirterek, kentin kültürel zenginliğiyle Anadolu'nun öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.



Eskişehir'in Friglerden Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan köklü geçmişiyle adeta açık hava müzesi niteliği taşıdığını vurgulayan Yılmaz, bu toprakların, sevgi ve hoşgörünün simgesi Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım" çağrısının yankılandığı manevi iklime sahip olduğunu kaydetti.



Yılmaz, şehrin turizm potansiyelini geliştirmek ve bu mirası geleceğe taşımak için çalışmaların sürdüğünü bildirerek, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda 2 müjdeli gelişmeyi hemşerilerimle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın prestijli projesi olan Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl Eskişehir'de düzenlenecek olması, şehrimizin marka değerini güçlendirecek ve esnafımızdan sanatseverlerimize kadar tüm şehrimize değer katacaktır."



Valilik himayesinde gerçekleştirilecek Eskişehir Sempozyumu ile kentin geçmişi, bugünü ve geleceğinin bilimsel açıdan ele alınacağına dikkati çeken Yılmaz, bu sayede turizm stratejilerinin akademik temele oturtulacağını vurguladı.



Yılmaz, Eskişehir'in tarihi ve kültürel mirasının gastronomiden arkeolojiye, ulaşımdan konaklama imkanlarına kadar geniş yelpazede turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğine değinerek, "Turizm sektöründe emek veren tüm çalışanların, işletmecilerimizin ve Eskişehirli hemşerilerimin Turizm Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyor, şehrimize bereketli bir turizm sezonu diliyorum." ifadelerini kullandı.

