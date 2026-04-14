        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Turizm Haftası mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Yılmaz, mesajında, Eskişehir'in tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu belirterek, kentin kültürel zenginliğiyle Anadolu'nun öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

        Eskişehir'in Friglerden Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan köklü geçmişiyle adeta açık hava müzesi niteliği taşıdığını vurgulayan Yılmaz, bu toprakların, sevgi ve hoşgörünün simgesi Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım" çağrısının yankılandığı manevi iklime sahip olduğunu kaydetti.

        Yılmaz, şehrin turizm potansiyelini geliştirmek ve bu mirası geleceğe taşımak için çalışmaların sürdüğünü bildirerek, şöyle devam etti:

        "Bu kapsamda 2 müjdeli gelişmeyi hemşerilerimle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın prestijli projesi olan Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl Eskişehir'de düzenlenecek olması, şehrimizin marka değerini güçlendirecek ve esnafımızdan sanatseverlerimize kadar tüm şehrimize değer katacaktır."

        Valilik himayesinde gerçekleştirilecek Eskişehir Sempozyumu ile kentin geçmişi, bugünü ve geleceğinin bilimsel açıdan ele alınacağına dikkati çeken Yılmaz, bu sayede turizm stratejilerinin akademik temele oturtulacağını vurguladı.

        Yılmaz, Eskişehir'in tarihi ve kültürel mirasının gastronomiden arkeolojiye, ulaşımdan konaklama imkanlarına kadar geniş yelpazede turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğine değinerek, "Turizm sektöründe emek veren tüm çalışanların, işletmecilerimizin ve Eskişehirli hemşerilerimin Turizm Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyor, şehrimize bereketli bir turizm sezonu diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İşitme cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler Odyometrist Ahmet Avcı: "U...
        Bir anlık dalgınlık 100 Euro'ya böyle mal oldu Döviz bürosunda 400 Euro boz...
        Okul servisleri ve çevrelerine yönelik denetimler sürüyor Eskişehir'de 151...
        Karla kaplı dağlarda koşuşturan geyikler dronla böyle kaydedildi
        Anadolu Üniversitesi kampüsüne 'Genç Ofis' kuruluyor
        Okulun bahçesindeki çevre tellerine asılan 'iletişim' yasağı notu dikkat çe...
