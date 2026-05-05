Eskişehir'de 600 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verilecek

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin işbirliğinde 2-8 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında 600 çocuk uygulamalı trafik eğitimi alacak.



Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitim programları düzenlendi.



Eskişehir Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na kırsal bölgelerdeki okullardan getirilen ilkokul çağındaki çocuklara, video sunumu destekli teori ve uygulama eğitimi verilmeye başlandı.



Eğitim parkında bulunan parkurda kullandıkları 4 tekerlekli bisikletlerle trafiğe çıkan çocuklar, trafik kurallarını deneyimleyerek öğrenme fırsatı da buldu.



Hafta boyunca kent genelindeki okullardan 600 öğrenciye teori ve uygulama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

