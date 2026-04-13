Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de 780 öğrenciye polislik mesleği tanıtıldı

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Polis Haftası kapsamında 780 öğrenciye yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 09:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programlarda, 13 anaokulu ve ilkokuldan 780 öğrenci ile 52 idareci, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü toplantı salonunda ağırlandı.

        Etkinliklerde çocuklara polislik mesleği tanıtıldı, Karagöz gölge oyunu gösterimi sunuldu, çeşitli hediyeler verildi.

        Program kapsamında ayrıca öğrenciler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Polis Köpek Eğitim Merkezini ziyaret etti.

        Ziyaretlerde, şubelerin çalışmaları hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

