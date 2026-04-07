        Eskişehir'de Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı münasebetiyle sempozyum düzenlendi

        Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı dolayısıyla Eskişehir'de düzenlenen uluslararası sempozyumda, kurultayın etkileri ve günümüze yansımaları ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Eskişehir'de Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı münasebetiyle sempozyum düzenlendi

        Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı dolayısıyla Eskişehir'de düzenlenen uluslararası sempozyumda, kurultayın etkileri ve günümüze yansımaları ele alındı.

        Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Türk Ocağı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Bakü Türkoloji Kurultayı Etkileri ve Sonuçları ile 100. Yılında Yeniden Düşünmek" başlıklı programda, 24 bilim insanı tarafından hazırlanan bildiriler 7 oturumda sunuldu.

        Türk dünyasından 27 akademisyenin katıldığı programın sonunda, Eskişehir Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın oturum başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ ve Prof. Dr. Ali Akar'ın katılımıyla değerlendirme oturumu yapıldı ve sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

        Bildirgede, 26 Şubat-6 Mart 1926 tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen kurultayın, Türk dünyasında dil, alfabe ve kültür politikalarının belirlenmesinde tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

        Kurultayın, Türk lehçeleri arasında ortak yazı sistemi oluşturulması, dilde sadeleşme ve Türkoloji çalışmalarının kurumsallaşması açısından öncü rol üstlendiği belirtilirken, Latin temelli alfabe tartışmalarının Türk halkları arasında dil ve kültür birliği fikrini güçlendirdiği ifade edildi.

        Sonuç bildirgesinde, Türk dünyasında dil ve alfabe birliğinin henüz tam anlamıyla sağlanamadığı ancak bu alandaki akademik ve kurumsal çalışmaların yeniden ivme kazandığına değinildi.

        Alfabesi temelinde alfabe birliği çalışmalarının hızlandırılması, ortak dil politikalarının geliştirilmesi, dijital sözlüklerin hazırlanması ve yapay zeka temelli dil teknolojilerinin oluşturulması gerektiği vurgulandı.

        Eskişehir Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, AA muhabirine, sempozyumun uluslararası nitelikte verimli sonuçlar doğurduğunu söyledi.


        Sunulan bildirilerin kitaplaştırılmasıyla yeni akademik gelişmelerin ortaya çıkacağını ve Türk dünyasında ortak alfabe çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini dile getiren Ünal, "Bu alfabeyle ilgili çalışmaların tüm devletler tarafından kabul edilmesi, kültür, dil ve lehçe birliğine önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

        Ünal, bilim, teknik ve kültür alanlarında ortak terminoloji oluşturulmasının önemli olduğuna işaret ederek, Türk dünyasında düzenli bilimsel toplantıların sürdürülmesi, arşiv belgelerinin yayımlanması ve kültürel iş birliklerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

        Türk dünyasının yaklaşık 300 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Ünal, bu coğrafyanın küresel ölçekte önemli bir konumda bulunduğunu, benzer toplantıların gelecek yıllarda da sürdürülmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Petrol fiyatı yükseliyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        Galatasaray zorlu virajda!
        Galatasaray zorlu virajda!
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Süre 1 Haziran'da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde

        Benzer Haberler

        Kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere Anadolu Kafe'de sıcak mola Öğr...
        Kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere Anadolu Kafe'de sıcak mola Öğr...
        Çukura düşen motosikletli davasında mahkeme belediyeyi suçlu buldu
        Çukura düşen motosikletli davasında mahkeme belediyeyi suçlu buldu
        EFSAD'lı fotoğrafçılardan sunum ve sergi bir arada 5 aylık emek fotoğraf se...
        EFSAD'lı fotoğrafçılardan sunum ve sergi bir arada 5 aylık emek fotoğraf se...
        Okul servisleri ve çevrelerine yönelik denetimler sürüyor
        Okul servisleri ve çevrelerine yönelik denetimler sürüyor
        Eskişehir'de Okul Sporları Ragbi heyecanı sona erdi Genç sporcular Necdet Y...
        Eskişehir'de Okul Sporları Ragbi heyecanı sona erdi Genç sporcular Necdet Y...
        Beş yılda beş ilde 30 tonun üzerinde mama bağışı yapıldı OEDAŞ'tan barınağa...
        Beş yılda beş ilde 30 tonun üzerinde mama bağışı yapıldı OEDAŞ'tan barınağa...