Eskişehir'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 340 bin lira ceza uygulandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı iddia edilen sürücüye 340 bin lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı öne sürülen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.



Çalışmalarda, kimliği belirlenen sürücü S.K'ye, "drift yapmak" ve "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" suçlarından toplam 340 bin lira ceza uygulandı.



Ayrıca S.K'nin ehliyetine 60 gün el konulup otomobili de aynı süre boyunca trafikten menedildi.

