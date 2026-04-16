Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 340 bin lira ceza uygulandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı iddia edilen sürücüye 340 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 22:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı öne sürülen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, kimliği belirlenen sürücü S.K'ye, "drift yapmak" ve "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" suçlarından toplam 340 bin lira ceza uygulandı.

        Ayrıca S.K'nin ehliyetine 60 gün el konulup otomobili de aynı süre boyunca trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
