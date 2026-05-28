Eskişehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.



Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, M.E, bıçaklanarak yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.



Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

