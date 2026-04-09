        Eskişehir'de bina yıkımı sırasında bir iş yerinde hasar oluştu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bina yıkımı esnasında bir iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir işyerinin duvarı, bitişiğindeki binanın yıkımı sırasında zarar gördü.

        Dükkan içindeki eşyaların üzerine devrilen duvar, hasara neden oldu.

        İş yeri sahibi Kübra Ceylan, gazetecilere, dükkanında yaklaşık 2 milyon liralık zarar oluştuğunu anlattı.


        Ceylan, iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Sattığım ürünlerin hepsi tekstil ürünü. Maalesef ne yapım ekibi ne yıkım ekibi, bunun hiçbirisini karşılamayı talep etmediler. Ben gerçekten çok mağdur oldum." dedi.


        Kübra Ceylan, konuyla ilgili yasal süreç başlattığını ve bu işin sonuna kadar takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

