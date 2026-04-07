Eskişehir'de elektrik akımına kapılan kişi öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Kertek Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin elektrik arızasını onarmak için çalıştığı esnada akıma kapılan Ahmet Pak (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırılan Pak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

