        Eskişehir'de kavga anonsuna gelen polislere sürpriz kutlama yapıldı

        –Eskişehir AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da katılımıyla yapılan organizasyonda, kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi’nde bir araya gelen Şarhöyük ve Zafer mahallelerinin gençleri, Türk Polis Teşkilatı’nın 181’inci yılını kutlamak için hazırlık yaptı.

        Caddede bulunan bir işyerinde bir araya gelen gençler, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ı da davet etti.

        112 Acil Çağrı Merkezi’ne oluşturdukları kavga ihbarının üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine, meşaleli ve pastalı kutlama yapıldı.

        Organizasyon pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Polislere yapılan sürpriz organizasyonuna AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Romanlar Derneği Başkanı Erdebil Ferdi Güder, Eskişehirli İş İnsanı İsmail Faruk Kılıç ve çok sayıda mahalle genci katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu'ya göre kim kazanıyor ?
        İsrail gazetesi yazdı: Savaş sonrası Türkiye'nin etkisi artacak
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        MEB, eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrencilerin tespiti için harekete geçti
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Penaltı kararı doğru mu?
        Mina İpek 2 oldu
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
