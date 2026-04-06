Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final
Salon:ESTÜSpor Salonu
Hakemler: İsmail Yıldırım, Cihan Erkan Türker
Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Onur Günaydı, Can Koç)
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttilla, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Galvez)
Setler: 25-23, 25-19, 21-25, 27-25
Süre: 126 dakika
ESKİŞEHİR
