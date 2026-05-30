Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te coğrafi işaretli "firik" üretimi başladı

        Gaziantep'te coğrafi işaretli "firik" üretimi başladı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan firiğin üretimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 15:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te coğrafi işaretli "firik" üretimi başladı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan firiğin üretimine başlandı.

        Araban Ovası'nda çiftçiler, ilkbaharın yaza dönüştüğü bu günlerde yeşil buğday başaklarını biçiyor. Küçük yığınlar halinde toplanan başaklar, bir gün kurutulduktan sonra tarlada ateşte kavruluyor.

        Kentin geleneksel lezzetleri arasında yer alan firik, kavrulma işleminin ardından biçerdöverle toplanarak temizlenip paketlenmek üzere işletmelere götürülüyor.

        Yılda yalnızca yaklaşık bir haftalık dönemde üretilebilen firik, özellikle pilavıyla Gazianteplilerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Firik pilavı aynı zamanda kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alıyor.

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, firiğin hem lezzetli hem de sağlıklı bir ürün olduğunu söyledi.

        Firiğin coğrafi işaret tesciliyle Türkiye genelinde marka haline geldiğini belirten Altun, bu değerin üretiminin artırılması ve ülke genelindeki mutfaklarda daha fazla yer bulması gerektiğini ifade etti.

        Bir dönüm buğdaydan yaklaşık 600 kilogram verim alındığını ifade eden Altun, "Ürün yeşilken hasat edildiği için firikte bu miktar 300 kilograma düşüyor. Firik, yeşil başaktan yapılmadığında aynı tadı vermiyor. İşçiler başakları topladıktan sonra buğday saplarını yakıyor. Saplar yandıktan sonra geriye yalnızca başaklar kalıyor. Kurutulan başaklar biçerdöverde işleniyor, ardından tane haline getirilerek işletmelere gönderiliyor." dedi.

        Firik üreticisi Hacı Karaman da Araban Ovası'nın verimli topraklarında bilinçli tarım yaptıklarını belirterek, firik üretiminin zahmetli ancak değerli bir uğraş olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te serinlemek için dereye giren 16 yaşındaki Vakkas kurtarılamadı
        Gaziantep'te serinlemek için dereye giren 16 yaşındaki Vakkas kurtarılamadı
        Besicinin ipe dolanan ebabili kurtardığı anlar kamerada
        Besicinin ipe dolanan ebabili kurtardığı anlar kamerada
        TAG Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı
        TAG Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı
        Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı
        Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı
        Sağanak nedeniyle minibüste mahsur kalan aile kurtarıldı
        Sağanak nedeniyle minibüste mahsur kalan aile kurtarıldı
        Gaziantep'te yağıştan dolayı alt geçitte mahsur kalan araçtaki aileyi itfai...
        Gaziantep'te yağıştan dolayı alt geçitte mahsur kalan araçtaki aileyi itfai...