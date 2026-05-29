Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Kaleobası Mahallesi'nde tarlasını sürmek için yola çıkan Bayram Ücel'in (50) kullandığı plakasız traktör devrildi. Sürücünün traktörün altında kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ücel, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.