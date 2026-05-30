        Gaziantep'te "Hayat 112 Acil" uygulaması vatandaşlara tanıtıldı

        İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların acil durumlarda hızlı destek alabilmesi amacıyla geliştirilen "Hayat 112 Acil" uygulaması Gaziantep'te vatandaşlara tanıtıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, yollarda ve umuma açık yerlerde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

        Çalışmalar kapsamında uygulamanın tek tuşla ihbar, konum paylaşımı, afet desteği, okul acil modülü, "Kadın Destek Uygulaması (KADES)" ve "UYUMA" entegrasyonu, trafik kazası bildirimi, "Yakınımda Ne Var?" özelliği ile acil toplanma alanlarının görüntülenmesi ve afet sonrası enkaz altında "Alarm Butonu" ile yardım çağrısı gibi tüm özellikler anlatıldı.

        Uygulamanın, vatandaşların güvenliğini artırmak ve kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirildiği belirtildi.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların güvenliği ve kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla bilinçlendirme faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

