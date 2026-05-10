Gaziantep'te taksi şoförünü rehin alan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te taksi şoförünü rehin alan zanlı yakalandı. Merkez Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde taksiye binen şüpheli, şoförü silahla rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekiplerine taksi içerisinden ateş edildi. Araç, polisin uyarı ateşi sonucu durduruldu. Araçtan şüpheli S.Ç, arkadaşı G.Y. ve taksi şoförü R.Y. çıkarıldı. Şüpheli S.Ç'nin bulunduğu koltukta ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, arkadaşı G.Y'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

